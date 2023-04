AirPods (2021): MINIMO STORICO per gli auricolari di Apple del momento

Se state cercando un paio di auricolari True Wireless Stereo di Apple, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Stiamo parlando degli AirPods (2021), un gadget semplicemente sensazionale che oggi si trova al suo minimo storico: solo 164,99€ su Amazon al posto di 209,00€. Capite bene che l’offerta è super e vi farà risparmiare decine di euro rispetto al valore iniziale.

Questa è una promozione esclusiva per quelle che sono state definite “le migliori cuffiette Bluetooth” dell’ultimo periodo: certo, non sono potenti come le Pro, ma sono comunque dotate di features di alto profilo. Come non citare il supporto all’audio spaziale, ad esempio, la possibilità di usarle per ore grazie alla batteria performante e la ricarica rapida via cavo Lightning, via wireless o con la tecnologia MagSafe. Altresì è possibile sfruttare i comandi gestures posti sullo stelo delle gemme e, infine, sono impermeabili, resistenti alla pioggia e al sudore. Sono disponibili in una sola taglia ma è universale; andrà bene a tutti. Costano così poco che non potete lasciarveli sfuggire; gli AirPods (2021) di terza generazione sono un Must fra gli appassionati della mela.

AirPods (2021): semplicemente best buy

Inutile girarci intorno: il prezzo di soli 164,99€ è davvero invitante. Il risparmio sarà enorme e i vantaggi con Amazon saranno davvero numerosi; citiamo infatti la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Si avrà accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, volendo, si potrà dilazionare l’importo del wearable in comode rate grazie a Cofidis o al sistema interno ad Amazon.

Dulcis in fundo, avrete accesso ad un anno di garanzia con Apple e a due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. A 164,99€ non potete lasciarveli sfuggire.

