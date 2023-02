AirPods (2021): il modello GIUSTO da comprare OGGI su Amazon

Se state cercando un nuovo paio di auricolari TWS ma non volete spendere 300€ per un modello Pro, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo degli AirPods di terza generazione, usciti nel 2021 ma che ancora oggi, rappresentano uno dei prodotti più venduti del listino della mela. Li trovate anche in super sconto all’incredibile prezzo di soli 189,99€ con spese di spedizione gratuite incluse.

AirPods (2021): conviene acquistarli su Amazon?

La domanda è provocatoria e presuppone un’ovvia risposta positiva. Comprandoli da Amazon riceverete una serie di vantaggi esclusivi; partiamo dalle spese di spedizione che sono gratuite e comprese nel prezzo del dispositivo. Non di meno, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate, anche a tasso zero, con Cofidis o con il servizio interno al sito. La consegna è celere: in pochissimi giorni questo gadget sarà a casa vostra senza che voi spendiate un singolo euro in più.

Ci sono due anni di garanzia con Amazon, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, e infine, c’è un anno di garanzia con Apple, con possibilità di espandere il tutto mediante AppleCare.

AirPods (2021) sono degli auricolari True Wireless Stereo eccezionali: costano poco, ma offrono tanto. Godono del supporto all’audio spaziale, hanno il chip personalizzato che serve per accoppiarli immediatamente agli altri gadget dell’azienda, ma non solo. Sono resistenti al sudore e all’acqua e hanno un’autonomia degna di nota, grazie anche alla ricarica veloce che si ha con la custodia. A proposito, questa si ricarica: via Lightning, con la tecnologia wireless o MagSafe. Dulcis in fundo, si adattano a tutte le orecchie anche se sono disponibili in un’unica taglia.

Approfittate subito di questa promozione per portarvi a casa gli AirPods (2021) a soli 189,99€ con spese integrate. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.