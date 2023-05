AirPods (2021): gli auricolari INDISPENSABILI ad un prezzo favoloso

Se state cercando un paio di auricolari True Wireless Stereo di ultima generazione per il vostro iPhone, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo dei meravigliosi AirPods (2021) di terza generazione che oggi costano solo 164,00€; si tratta della versione con custodia di ricarica MagSafe, quindi approfittatene se siete interessati. A questo prezzo non potete lasciarveli sfuggire, anche perché presentano una serie di vantaggi non da poco; come non citare infatti, le spese di spedizione comprese nel prezzo. Questo implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarveli a casa e che avrete perfino la possibilità di farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma anche al pagamento dilazionato in comode rate a tasso zero con Cofidis o con il sistema interno al sito. Ricordatevi che c’è anche la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

AirPods (2021): impossibile lasciarseli sfuggire a questo prezzo

Gli AirPods (2021) sono auricolari resistenti al sudore e all’acqua, quindi questo implica che li potrete utilizzare senza problemi anche in palestra o sotto la pioggia. Si ricaricano in un lampo con la custodia e questa si ricarica via MagSafe, via wireless o con il cavo Lightning. Dulcis in fundo, offrono il supporto all’audio spaziale, hanno una qualità acustica ineccepibile e tante altre features di alto rilievo.

Insomma, a soli 164,00€ questi AirPods (2021) sono eccezionali: costano poco ma offrono tantissimo. Approfittatene se siete interessati perché le scorte potrebbero essere limitate o peggio, l’offerta potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.