AirPods (2021): disponibili a soli 169€ su Amazon, correte a prenderli

Gli AirPods (2021) di terza generazione si presentano come auricolari TWS incredibilmente piccoli, compatti, ma potentissimi, in grado di fare qualsiasi cosa. Grazie agli sconti folli di Amazon oggi li porterete a casa ad un costo veramente irrisorio; saranno vostri con 169,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciateveli sfuggire; rappresentano il miglior acquisto che possiate fare oggi.

AirPods (2021): un vero peccato lasciarseli sfuggire

Gli AirPods (2021) conservano il familiare design a bastoncino introdotto dalla prima generazione, ma con alcune migliorie significative. Il loro profilo sottile e leggero si adatta perfettamente all’orecchio, garantendo una calzata sicura e confortevole. Inoltre, grazie al chip H1, si connettono istantaneamente al vostro dispositivo, in un lampo. Il risultato è un’esperienza di utilizzo senza interruzioni, pronta all’uso in pochi secondi.

Con driver ottimizzati e un’elaborazione del segnale avanzata, offrono un suono chiaro e ben bilanciato. I bassi sono profondi e potenti, gli acuti cristallini e le voci definite. Non di meno, sono dotati di sensori ottici e accelerometri che rilevano quando li indossate, mettete in pausa la riproduzione quando li togliete e riprendono quando li rimettete. Inoltre, grazie all’integrazione di Siri, sarete in grado di controllare la musica, ricevere indicazioni stradali, effettuare chiamate e molto altro semplicemente sfruttando il comando “Ehi Siri”. La durata della batteria degli AirPods (2021) è impressionante: con una singola carica, godrete fino a 5 ore di ascolto continuo, e grazie alla custodia di ricarica inclusa, otterrete un’autonomia spaventosa.

Sono completamente integrati nell’ecosistema dei dispositivi Apple; una volta abbinati a un dispositivo, si sincronizzano automaticamente con tutti gli altri device associati allo stesso account iCloud. Insomma, con un costo di soli 169,00€ questi auricolari rappresentano la miglior scelta che voi possiate fare oggi su Amazon; non lasciateveli sfuggire. Sappiate che le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo e la consegna è celere e immediata.

