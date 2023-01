AirPods (2021) di terza generazione: sconto immediato alla cassa

Se avete un iPhone non potete non avere un paio di auricolari TWS; oggi vogliamo farvi capire l’importanza degli AirPods in un mondo che è sempre più connesso, digitale e che corre più veloce del vento. Nello specifico, vi consigliamo soprattutto il modello di terza generazione che trovate su Amazon a soli 199,00€ al posto di 219,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del prodotto.

AirPods (2021): perché acquistarli?

In primo luogo dobbiamo segnalare che avere un paio di auricolari TWS vi cambierà la vita; pensate alla libertà di fare e ricevere chiamate audio avendo però le mani libere e non avendo fastidiosi cavi che possono impigliarsi ovunque. Inoltre, sono comodissimi se si è soliti fare sport; si infilano nelle orecchie e sono discreti e rimangono ancorati a lungo, anche per ore.

Pensate che la batteria è eccezionale; oltre sei ore di ascolto per gli auricolari con una singola carica, che diventano però 30 grazie alla custodia di ricarica. Con l’audio spaziale con rilevamento dinamico della testa avrete un suono tridimensionale; è qualcosa che non si può spiegare a parole. Dovete provarlo per apprezzarlo fino in fondo.

Il design è comodo, affusolato, innovativo e hanno lo stelo più corto dell’iterazione precedente. Non dimenticate che sono resistenti all’acqua e al sudore. Infine, godono della presenza di un sensore di pressione che vi consente di controllare agevolmente la musica e di rispondere (e riagganciare) alle telefonate con un tap.

Dulcis in fundo: la custodia di ricarica si può caricare con il cavo Lightning, via wireless o con la tecnologia MagSafe. A 199,00€ sono semplicemente fantastiche ma fate presto prima che termini l’offerta o che finiscano le scorte disponibili su Amazon. Ci sono le spese di spedizione gratuite e anche due anni di garanzia con Amazon. Volendo si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

