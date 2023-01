AirPods (2021) di terza generazione: PREZZO BASSISSIMO su Amazon

Se state cercando degli auricolari premium di casa Apple, abbiamo la miglior soluzione che vi sia sul mercato. Parliamo degli AirPods (2021) di terza generazione, che oggi si trovano in sconto a soli 169,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo. Sono usciti in commercio a fine ottobre di due anni fa, ma sono ancora oggi attualissimi. Lo sconto è davvero elevato: il 19% in meno sul costo originale. La consegna è immediata e veloce e ci sono anche altri splendidi vantaggi.

Come non segnalare la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il portale interno di Amazon; oppure ancora, citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto del prodotto. C’è la doppia garanzia, poi: da un lato quella di Amazon con due anni di assistenza tecnica gratuita, dall’altro quella di Apple per un anno, espandibile con AppleCare o AppleCare+. Capite bene che sono tante chicche non da poco che ci sentiamo assolutamente di consigliare.

AirPods (2021): perché acquistarli?

Sul fronte delle caratteristiche tecniche troviamo, in prima istanza, il supporto all’audio spaziale personalizzato che rileva dinamicamente la posizione della testa per equilibrare il sound nella maniera più intelligente e renderlo così, tridimensionale.

C’è un’unica taglia, quindi vuol dire che andranno bene a chiunque, anche perché si “poggiano” nel padiglione auricolare e non si “incastrano” come i classici in-ear.

Fantastico poi il sensore di pressione che serve per controllare la riproduzione musicale, per rispondere alle telefonate, ai messaggi e così via. Sono resistenti al sudore e all’acqua. La custodia di ricarica è MagSafe ma c’è anche il supporto alla tecnologia wireless. La batteria garantisce sei ore di ascolto e ci sono trenta ore totali grazie alla custodia.

Fate presto perché a 169,00€ potrebbero andare a ruba; a questo prezzo non potete proprio ignorarli.

