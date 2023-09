AirPods (2021) di terza generazione: PERFETTI per tutto, oggi in super sconto

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari True Wireless Stereo e avete un iPhone, oggi vogliamo consigliarvi gli AirPods (2021) di terza generazione. Il modello in questione costa solo 164,89€ su Amazon, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti folli offerti dal noto portale di e-commerce americano. Vi segnaliamo che il case di ricarica dispone solo della wireless charging oltre che della fast charge via cavo Lightning.

AirPods (2021): ecco perché comprarli oggi da Amazon

Questi auricolari True Wireless Stereo di Apple sono veramente fantastici; costano poco per quello che offrono ma dispongono di features premium ereditate dal modello Pro di ultimissima generazione. Godono infatti del supporto all’audio spaziale, sono piccolissimi e non danno fastidio nelle orecchie e, unitamente a ciò, vantano un’autonomia veramente esagerata che diventa quasi infinita grazie alla cover di ricarica Lightning. Sono impermeabili e resistono all’acqua, agli schizzi, alla polvere e non temono le piogge improvvise così come il sudore. Ciò implica che potrete usare gli AirPods (2021) sia per le chiamate di lavoro, di svago, che per ascoltare la musica in palestra, durante una corsa, una passeggiata e non solo.

Vengono venduti e spediti da Amazon pertanto godrete della consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio. Acquistandoli oggi infatti, potreste riceverli anche entro 24 o 48 ore, in base al luogo dove abitate. In alternativa, sappiate che vi è la possibilità di godere della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo degli auricolari in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, dulcis in fundo, si avrà accesso a ben due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 164,89€ sono veramente imperdibili.

