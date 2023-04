AirPods (2021) di terza generazione: MINIMO STORICO ASSOLUTO su Amazon

Se state cercando un paio di auricolari TWS di Apple, avete oggi davanti a voi un’offerta semplicemente spaziale. Stiamo parlando degli AirPods (2021) di terza generazione che si configurano come un modello eccezionale, dotato di un’autonomia spaventosa, di una serie di caratteristiche uniche e una versatilità mostruosa. Partiamo dal prezzo di vendita: oggi li pagherete solo 164,99€ al posto di 209,00€ grazie agli sconti folli di Amazon. Capite bene che il risparmio è davvero esagerato: vi costeranno il 21% in meno.

Acquistando questi auricolari da Amazon riceverete una serie di vantaggi esclusivi: citiamo la consegna celere presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, le spese di spedizione incluse nel prezzo di vendita del gadget, ma non solo. C’è la possibilità di dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con il servizio esterno di Cofidis (micropagamenti mensili) o con il sistema interno al sito (anche a tasso zero). Concludiamo segnalando il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche, la garanzia di un anno con Apple, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di due anni con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

AirPods (2021) di terza generazione: prezzo mini, grandi qualità

Le features di questi AirPods (2021) di terza generazione sono incredibili: c’è il supporto all’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa: è una funzionalità che non si può spiegare a parole. Dovete solo provarla per capirla al meglio. C’è il sensore della pressione che serve per controllare la riproduzione dei brani musicali o le chiamate: grazie ad esso potrete rispondere anche dagli auricolari.

Sono resistenti al sudore e all’acqua e sappiate che la custodia di ricarica vi garantisce oltre 30 ore di ascolto totali; le gemme invece, vi permettono di utilizzarle per sei ore. Mica poco. Si ricaricano in un flash via cavo Lightning o sfruttando la tecnologia MagSafe o wireless. A 164,99€ non potete lasciarvi sfuggire gli AirPods (2021) di terza generazione.

