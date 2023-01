AirPods (2021) di terza generazione: gli auricolari che non possono mancare

Se state cercando un paio di auricolari TWS di casa Apple da abbinare al vostro iPhone, abbiamo la soluzione perfetta che fa al caso vostro. Stiamo parlando degli AirPods (2021) di terza generazione, un modello di cuffiette Bluetooth davvero intriganti che costano solo 199,00€ al posto di 219,00€ grazie agli sconti pazzi di Amazon di questo inizio gennaio.

AirPods (2021) di terza generazione: Best Buy su Amazon

Grazie ad Amazon potrete godere di due anni di garanzia con supporto tecnico dedicato via chat o via telefono. Non di meno, avrete diritto anche alla garanzia di Apple per un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+).

Volendo, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che si può dilazionare l’importo dell’articolo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. In ultima istanza, fra i numerosi vantaggi dobbiamo citare anche la consegna celere senza costi aggiuntivi in pochissimi giorni. La disponibilità è immediata e vi consigliamo di approfittare dello sconto del 9% sul prezzo di listino.

Gli AirPods di terza generazione sono degli auricolari fantastici, dotati di custodia di ricarica MagSafe. Questo permette di avere un’autonomia complessiva di oltre 30 ore e con una singola carica le gemme hanno un’autonomia di sei ore.

Il design delle cuffiette è nuovo e affusolato e c’è il sensore di pressione a bordo che vi permette di controllare facilmente la musica, rispondere alle telefonate, riagganciare e molto altro ancora. Sono resistenti all’acqua e alla polvere e in più, c’è l’equalizzazione adattiva che calibra la musica in base alla forma del vostro orecchio.

La funzione più particolare è sicuramente l’audio spaziale con rilevamento dinamico della testa; è una feature che non si può descrivere a parola, ma bisogna provarla. Ve ne innamorerete.

A 199,00€ al posto di 219,00€ diventano interessanti e vantaggiosi; fatevi questo regalo da abbinare al vostro iPhone.

