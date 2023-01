AirPods (2021): con uno sconto così alto non puoi ignorarli (-15%)

Se avete un iPhone non potete non avere un paio di auricolari Premium con cui ascoltare la musica, fare telefonate, guardare film, serie TV e video in totale libertà. In poche parole vi stiamo consigliando l’acquisto di un paio di auricolari Bluetooth o, come si suol dire, True Wireless Stereo. Nello specifico vi suggeriamo di acquistare gli AirPods 2021 di terza generazione.

Questo modello è semplicemente meraviglioso per quello che riesce a fare ma soprattutto, per il prezzo a cui viene venduto. Di listino costerebbero più di 200 € ma grazie agli sconti presenti su Amazon, si potranno portare a casa a soli 177,99€, spese di spedizione incluse.

AirPods (2021): i migliori, ad un prezzo fantastico

Amazon vi darà poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, cosa non da tutti. Altresì, potrete usufruire anche della garanzia di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare.

In ultima istanza citiamo la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto del prodotto, ma anche la possibilità di dilazionare il pagamento dell’articolo in comode rate grazie al servizio di Cofidis.

Gli AirPods di terza generazione godono del supporto per l’audio spaziale; è una funzionalità che non si può descrivere a parole perché occorre provarla per apprezzarla appieno. Quello che vi basti sapere è che la vostra esperienza sonora sarà semplicemente magnifica, quasi tridimensionale.

Ad ogni modo, stiamo parlando di cuffiette Bluetooth di nuova concezione, leggera e portatili, e non pesano niente. La custodia di ricarica poi garantisce un’autonomia eccezionale, si ricarica via wireless, mediante cavo Lightning o con la tecnologia MagSafe. Citiamo poi la resistenza all’acqua, alla polvere e al sudore; questi auricolari possono resistere a tutte le condizioni più avverse.

Non perdete tempo e approfittate subito di questa fantastica offerta per portarvi a casa gli AirPods 2021 a soli 177,99€, con consegna veloce e gratuita. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

