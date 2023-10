AirPods (2021): auricolari TOP, prezzo LOW-COST su Amazon

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari top dal prezzo low-cost, e magari avete un iPhone, oggi vogliamo consigliarvi gli AirPods (2021) di ultima generazione che costano solo 179,00€ nella loro iterazione con custodia MagSafe. Non lasciateveli sfuggire, sono in super sconto e godono di tantissimi vantaggi con Amazon.

AirPods (2021): ecco perché comparli

I nuovi AirPods 2021 mantengono il design iconico che li ha resi riconoscibili in tutto il mondo. Sono leggeri, comodi da indossare e offrono un’adattabilità universale grazie al loro design semplice ma sofisticato. Sono dotati di un sensore ottico che rileva quando li indossate o li togliete, una feature molto comoda per la gestione del playback senza l’ausilio del telefono.

La qualità del suono è sempre stata un punto di forza degli AirPods: la chiarezza delle note, le basse profonde e gli alti nitidi si combinano per offrire un’esperienza audio eccezionale.

Una delle principali preoccupazioni quando si utilizzano auricolari wireless è la durata della batteria: per fortuna, questi godono di un’autonomia pazzesca. Pensate: fino a 5 ore di riproduzione audio continua e fino a 4,5 ore in conversazione. La cover poi, che supporta la wireless charging e la MagSafe technology, permette di fornire fino a 24 ore di utilizzo.

Gli AirPods 2021 sono alimentati dal chip Apple H1, che assicura una connessione Bluetooth veloce e stabile con i dispositivi della mela. Inoltre, sono compatibili con Siri, l’assistente virtuale dell’azienda e potrete richiamarlo semplicemente con la voce. Sono certificati IPX4 contro l’acqua e il sudore, il che li rende ideali per l’uso durante l’attività fisica o in condizioni atmosferiche incerte. Costano solo 179,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse: non lasciateveli sfuggire, a questo prezzo sono senza rivali. La consegna sarà celere e gratuita in 24 o 48 ore, c’è il reso gratis entro un mese e due anni di garanzia con il rivenditore.

