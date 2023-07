AirPods (2021): a soli 179€ non potete lasciarveli sfuggire

Oggi vogliamo parlarvi di un paio di auricolari True Wireless Stereo davvero eccezionali; se avete un iPhone poi, non potete lasciarveli sfuggire. Si chiamano AirPods (2021) e costano solo 179,00€, grazie alle offerte di Amazon. La consegna è sempre celere e immediata, oltre che garantita, con il sito di e-commerce americano e sappiate che avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

AirPods (2021): ecco perché dovete comprarli

Gli AirPods (2021) vantano una qualità del suono superiore grazie ai driver ottimizzati, che garantiscono una riproduzione precisa e nitida delle frequenze. Questo significa un’esperienza audio più immersiva, con bassi profondi, medi chiari e acuti cristallini. Presentano un design rinnovato che si adatta perfettamente alle orecchie di ogni utente; la forma ergonomica offre una vestibilità confortevole e sicura, e il il rischio di cadute accidental è ridotto al minimo. Sono comodissimi e non presentano i gommini in silicone, sono perfetti per l’uso prolungato, ideali per lunghe sessioni di ascolto o chiamate telefoniche senza affaticare le orecchie.

Non di meno, gli auricolari di Apple si sincronizzano in modo istantaneo e senza sforzo con i dispositivi Apple, grazie al chip H1 integrato. Con un solo tocco, sarete connesso al vostro iPhone, iPad o Mac; con la funzione “Hey Siri” potrete controllare gli AirPods tramite comandi vocali.

Grazie agli sconti di Amazon costano solo 179,00€ al posto di 209,00€, spese di spedizione incluse.

