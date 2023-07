AirPods (2021): a soli 177€ sono da comprare SUBITO, poche scorte disponibili

Oggi vogliamo parlarvi degli AirPods di terza generazione conosciuti anche come “AirPods (2021)“; si tratta di un paio di auricolari True Wireless Stereo eccezionali, versatili, che riprendono moltissime funzionalità dall’iterazione Pro ma non dispongono dei gommini in-ear (e quindi della cancellazione del rumore); tuttavia sono fantastici e costano pochissimo: solo 177,00€ al posto di 219,00€. Non lasciateveli sfuggire perché a questo prezzo sono da comprare subito. Siate veloci perché le scorte potrebbero essere limitate e la promozione potrebbe terminare a breve.

AirPods (2021): impossibile non comprarli oggi

Partiamo la disamina estetica citando il design: è sì riconoscibile rispetto a quello delle generazioni precedenti, ma presentano un nuovo form factor ancora più compatto. La forma ergonomica delle gemme si adatta perfettamente all’orecchio e offre un comfort duraturo anche durante sessioni di ascolto prolungate. Inoltre non ci sono fastidiosi cavi e questo consente agli utenti una maggiore libertà di movimento.

Non manca poi una qualità audio eccezionale, che trasforma l’ascolto della musica in un’esperienza coinvolgente. Grazie ai driver ottimizzati e alla tecnologia di cancellazione del rumore ambientale, è possibile godere di un suono cristallino e dettagliato. La connettività Bluetooth è rapida e affidabile, Ad esempio, grazie al chip Apple H1, sarete in grado di attivare l’assistente vocale Siri semplicemente pronunciando “Hey Siri” senza dover toccare nulla. Con questa features controllerete la riproduzione musicale, effettuerete chiamate, invierete messaggi e molto altro ancora senza pigiare alcun tasto.

Infine, gli AirPods (2021) offrono fino a 6 ore di ascolto con una singola carica che arrivano a 30 ore di riproduzione combinata con l’astuccio di ricarica. Con un costo di soli 177,00€ al posto di 219,00€ non potete lasciarveli sfuggire; vi ricordiamo che la consegna è celere e immediata, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e ci sarà il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche). Cosa aspettate dunque?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.