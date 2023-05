AirPods (2021) a meno di 180€ su Amazon: l'offerta che aspettavate

Se state cercando un paio di auricolari True Wireless Stereo e avete già un iPhone, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Stiamo parlando degli AirPods (2021) di terza generazione che oggi si trovano in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 179,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio rispetto al costo di listino è elevato e che ci saranno altri vantaggi esclusivi se li acquisterete dal noto portale di e-commerce americano. Il risparmio è pari al 14% sul valore originale, mica male.

AirPods (2021): impossibile non acquistarli

Questi sono gli auricolari “non in-ear” più convenienti di sempre; tante sono le features esclusive. Sono resistenti all’acqua e alla polvere, godono del supporto all’audio spaziale e in più hanno un’ottima qualità di ascolto e microfoni di punta per fare chiamate in altissima risoluzione sonora.

Inutile dirvi che le spese di spedizione saranno totalmente gratuite, vero? Non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvi a casa queste cuffiette Bluetooth e in più avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni. Di fatto, in uno o due giorni lavorativi, l’articolo sarà a casa vostra e avrete anche la possibilità di ritirare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è poi il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà avere diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Se poi il costo degli auricolari vi sembrerà ancora troppo elevato, sappiate che potrete dilazionarlo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Volendo c’è anche il pagamento in tre soluzioni con Klarna o in un’unica soluzione dopo 30 giorni. Approfittatene se siete interessati perché la promozione potrebbe terminare a breve. A 179,00€ non potete lasciarveli sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.