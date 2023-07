AirPods (2021): a meno di 170€ sono da comprare SUBITO

Oggi vi parliamo degli AirPods (2021), auricolari TWS incredibili che costano solo 169,00€ su Amazon, grazie agli sconti folli presenti sul noto store di e-commerce.

AirPods (2021): i migliori auricolari su Amazon

Gli AirPods di terza generazione rappresentano l’evoluzione di un prodotto già molto amato, aggiungendo nuove funzionalità e miglioramenti per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Mantengono il design iconico introdotto con i loro predecessori, con auricolari bianchi eleganti e una custodia di ricarica compatta. Le dimensioni delle gemme sono state leggermente ridotte rispetto alla versione precedente, garantendo un miglior comfort anche per gli utenti con orecchie più piccole.

Offrono un audio di alta qualità, assicurando un’esperienza d’ascolto eccezionale. Il driver ottimizzato e l’implementazione delle più recenti tecnologie audio di Apple garantiscono bassi potenti, medi chiari e alti nitidi. Grazie al chip H1 integrato, gli AirPods godono di una connessione wireless stabile e rapida con i dispositivi Apple. Altresì sono dotati di sensori ottici e accelerometro, che rilevano quando gli auricolari vengono indossati o rimossi dall’orecchio. Questa funzione intelligente mette automaticamente in pausa la riproduzione quando gli AirPods vengono tolti e la riavvia quando vengono rimessi. Inoltre, grazie ai controlli touch, è possibile eseguire diverse azioni senza dover estrarre il telefono: basta sfiorare le gemme per regolare il volume, cambiare traccia o rispondere alle chiamate. Supportano “Ehi Siri”, il che consente di utilizzare comandi vocali per controllare la riproduzione della musica, inviare messaggi, ottenere indicazioni stradali e molto altro, senza dover toccare il telefono.

Con un prezzo di soli 169,00€ questo gadget è un best buy su Amazon; ricordatevi che avrete diritto alla consegna celere e immediata, le spese di spedizione saranno comprese nel prezzo e avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non di meno, usufruirete della garanzia di Apple per un anno e di Amazon per due anni.

