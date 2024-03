AirPods (2021): a 159€ su Amazon sono IMPERDIBILI

Se hai comprato da poco un nuovo iPhone e sei alla ricerca di un paio di auricolari True Wireless Stereo, non possiamo non consigliarti gli ottimi AirPods (2021) di terza generazione che ti offriranno un’esperienza senza paragoni. Pensa che su Amazon potrai acquistarli ad un prezzo incredibile basso di soli 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Con Prime avrai anche accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrai dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Pensa che c’è anche la garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

AirPods (2021): ecco perché comprarli

Gli AirPods (2021) sono la risposta perfetta per tutti coloro che desiderano un’esperienza senza fili senza complicazioni. Basta estrarli dalla custodia di ricarica e saranno pronti all’uso con il tuo device Apple. Con la connessione immediata e la stabilità del Bluetooth, potrai goderti la musica, i podcast e le chiamate senza il minimo lag o la minima interruzione ovunque tu vada. Consentono anche di godere di un audio nitido e potente che ti immergerà completamente nella tua musica preferita. Grazie al sistema di altoparlanti ottimizzato, potrai apprezzare ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti, dagli alti cristallini ai bassi profondi. Inoltre, il design raffinato e ergonomico garantisce un comfort ottimale per lunghe sessioni di ascolto. Sono dotati di funzioni intelligenti che rendono il controllo delle tue attività ancora più semplice. Potrai attivare Siri con un semplice input vocale “Ehi Siri” così potrai cambiare brano, regolare il volume, fare una chiamata e molto altro ancora.

Con una singola carica, saranno in grado di offrirti fino a 6 ore di ascolto continuo, mentre con la custodia di ricarica inclusa, puoi estendere l’autonomia fino a 30 ore complessive. Grazie agli sconti folli di Amazon, puoi portarti a casa gli AirPods (2021) di terza generazione ad un prezzo eccezionale di soli 159,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.