AirPods 2 in offerta a meno di 120€ sul sito di MediaWorld

Le AirPods non hanno bisogno di presentazione. Rispetto alla prima storica generazione del 2016, il design iconico non cambia, così come la piacevolezza d’uso, ai vertici della categoria. E la resa sonora, grazie soprattutto alle eccellenti frequenze medie, rende felici chiunque ascolti audiolibri e podcast. Oggi le puoi acquistare sul sito di MediaWorld in offerta a 119,99 euro anziché 159 euro, grazie allo sconto del 24%. In fase di checkout puoi inoltre selezionare l’opzione del ritiro gratuito in negozio, così da non pagare le spese di spedizione (2,99 euro).

AirPods 2 in sconto del 24% sul sito di MediaWorld

L’esperienza di ascolto al top è uno dei grandi punti di forza delle AirPods di seconda generazione. Come già accennato nell’introduzione, le cuffie true wireless di Apple fanno la differenze nelle frequenze medie, andando così ad esaltare l’ascolto di audiolibri e podcast, un fenomeno sempre più in aumento anche qui da noi in Italia. Al di là poi del design, rimasto identico rispetto a quello iconico delle prime AirPods, la nuova generazione si conferma ai vertici della categoria per quanto riguarda l’autonomia. Con una singola carica si raggiungono le 5 ore in riproduzione, mentre con la custodia di ricarica si arriva a oltre 20 ore di ascolto. C’è poi il supporto alla ricarica wireless, una delle novità più importanti rispetto alla prima generazione.

Se sei da poco passato ad iPhone e vuoi ampliare l’ecosistema Apple con l’acquisto di un paio di cuffie true wireless, le AirPods 2 offrono ancora oggi il miglior rapporto qualità-prezzo. Approfitta dell’ultima offerta disponibile sul sito di MediaWorld per risparmiare 40 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

