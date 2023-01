AirPods (2) a meno di 120€: il modello entry-level più venduto

Se state cercando un paio di auricolari True Wireless Stereo di casa Apple, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Il modello in questione che vi proponiamo poi, costa pochissimo: solo 119,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo del gadget. Per farla breve, gli AirPods di seconda generazione (con custodia di ricarica wireless) sono disponibili su Amazon e la consegna è immediata. Non di meno, vi è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata con gli esperti del portale, quella di Apple per un anno e volendo, si può usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto. In ultima istanza, sempre grazie allo store di e-commerce più famoso al mondo, si può dilazionare il pagamento dell’articolo in comode rate con il sistema interno o con il servizio di Cofidis.

AirPods di seconda generazione: il modello per tutti

Questo paio di auricolari di Apple costa poco; è vero che è uscito in commercio da diversi anni, ma è ancora attualissimo. Occorre rinunciare all’audio spaziale, alla cancellazione attiva del rumore e ad una qualità superiore rispetto al modello Pro, ma costano sensibilmente molto meno. Con soli 119,00€ infatti, si ha accesso al magico mondo delle cuffiette Bluetooth.

Noi vi consigliamo di provare gli AirPods prima di poter esprimere un parere; siamo sicuri che vi cambieranno la vita. La libertà che si ha con questo articolo, la bellezza di fare telefonate senza fastidiosi fili vicino, la gioia dei ascoltare la musica durante la corsa con queste cuffiette, è qualcosa di impagabile.

Il prezzo è molto basso; si connettono automaticamente all’iPhone o a qualsiasi altro device della mela. L’abbinamento smart è merito del chip Apple H1 presente a bordo. Insomma, fate presto perché siamo sicuri che gli AirPods a 119,00€ andranno a ruba in pochissime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.