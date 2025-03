Air Up a 38€ con 5 pod: l'originale a prezzo BOMBA (Promo Amazon Primavera)

Durante la Festa delle Offerte Amazon di Primavera hai la possibilità di portare a casa la Air Up originale risparmiando sui set più interessanti. L’iconica borraccia – che ti permette di bere di più sentendo un vero sapore, ma con zero zuccheri e calorie – è in promozione ed è difficile resistere alla tentazione di provarla. In sconto ci sono diversi starter kit, relativi a diversi modelli, e il prezzo di partenza è di appena 38,20€.

Di seguito puoi trovare la selezione di proposte e non dovrai fare altro che selezionare la tua preferita e ordinarla velocemente, prima che le scorte finiscano.

Modello in acciaio inox da 480 ml, in grado di mantenere il freddo per 14 ore. Kit con 5 pod a 38,20€.

Modello Gen2 da 600 ml, di colore rosso. Kit con 5 pod a 38,20€.

Modello Gen2 da 600 ml di colore Blue Splash. Kit con 5 pod a 38,20€.

Modello Gen2 da 600 ml di colore Blu. Kit con 5 pod a 44,99€.

Modello Gen2 da 600 ml, di colore viola. Kit con 5 pod a 44,99€.

A casa, insieme alla borraccia Air Up scelta, arriva un set composto da 5 pod aromatizzate con gusti differenti. Ognuna di loro può aromatizzare fino a 5 litri di acqua, senza l’aggiunta di zuccheri e calorie. Quindi, appena ricevi il tuo kit, hai a disposizione 25 litri di acqua “saporita” senza dover acquistare altro.

Un prezzo così speciale, è possibile spuntarlo sono durante eventi particolari come la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Scegli adesso il tuo nuovo alleato per aumentare l’idratazione quotidiana, senza influenzare l’introito calorico e senza consumare bevande zuccherate, approfittando di ottimi sconti. Sii veloce però: la disponibilità è limitata.