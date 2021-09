Air Pro 2: altro che Apple, con queste true wireless VOLI (-50%)

Le Air Pro 2 sono finalmente in sconto su AliExpress. Ambite da moltissimi consumatori, oggi puoi farle tue a un prezzo eccezionale, infatti si parla di soli 11,73€. Le recensioni sono impeccabili e le spedizioni sono gratuite in Italia, quindi cosa stai aspettando?

L'IVA è già inclusa nel prezzo.

Auricolari true wireless spaziali: sono le Air Pro 2

Le Air Pro 2 sono degli auricolari veramente eccezionali. Simili alle famosissime wearable di Casa Cupertino ti offrono di tutto e di più a prezzo sbalorditivo. Su AliExpress è infatti in corso una promozione senza eguali che le fa diventare tue in due versioni differenti. Infatti puoi scegliere tra il modello base e il modello con custodia e moschettone aggiuntivi che rendono il portarsele in giro uno spasso.

Anche queste appartengono alla tipologia in ear senza punte di silicone. Hanno una misura universale e si adattano al tuo orecchio senza alcun problema, ma soprattutto rimangono stabili così puoi persino farci dello sport. In fin dei conti sono persino impermeabili!

La musica viene riprodotta in modo pressoché perfetto grazie al sistema di ultima generazione che integra dei bassi corposi per un risultato a regola d'arte. Non mancano all'appello i microfoni integrati che ti permettono di utilizzarle anche in fase di chiamata.

Come ti anticipavo non manca assolutamente nulla, infatti sono dotate di controlli touch che funzionano perfettamente sia su Android che iOS così non devi rinunciare a nulla.

Infine ti faccio sapere che sono dotate di Bluetooth 5.0 e di batteria con autonomia elevata.

Acquista subito le Air Pro 2 su AliExpress a soli 11,73€. Le ordini e arrivano a casa tua gratuitamente e con spedizioni abbastanza veloci.

