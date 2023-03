Aggiungi 128GB di spazio su iPhone e altri smartphone: GENIALATA a 22€

Questa spettacolare chiavetta è in grado di offrirti subito 128GB di spazio da usare sul tuo iPhone o su qualsiasi altro smartphone tu non abbia. Com’è possibile? Semplice, si tratta di un particolare prodotto con doppia uscita. La prima è di tipo USB A, mentre la seconda è un’uscita di tipo Lightning. Questo significa che puoi collegare la memoria esterna direttamente al tuo melafonino e ottenere immediatamente dello spazio in più per liberare quello interno del tuo device. Se possiedi uno smartphone di un’altra marca, non ci saranno problemi: il lato USB A si trasforma in una uscita microUSB. Ancora, in dotazione ricevi un adattatore USB C.

Un prodotto quattro in uno, quindi. A questo prezzo, è un gadget imperdibile: completa l’ordine al volo su Amazon per approfittare della promozione e portarlo a casa a 22€ circa appena. Le spedizioni sono rapide gratuite, garantite dei servizi Prime.

Per quale motivo dovresti avere un prodotto come questo? I motivi sono tanti, in realtà. Infatti, innanzitutto è perfetto per eseguire un backup della memoria del tuo smartphone, così da non rischiare di perdere alcun prezioso dato. Ancora, è l’ideale per liberare lo spazio di archiviazione interno dello smartphone e poi anche passare rapidamente i file fra smartphone, tablet oppure PC: non servirà utilizzare altri strumenti o adattatori. Ancora, la quantità di spazio che ti viene messa a disposizione è davvero tanta. Ben 128GB, che non avranno problemi a gestire anche video molto pesanti.

Normalmente ben più costosa, questa chiavetta per iPhone e non solo adesso è in promozione su Amazon a un prezzo super accessibile: completa l’ordine al volo per accaparrartela a 22€ circa soltanto. Le spedizioni sono velocissime gratuite, garantite dai servizi prima. Disponibilità in promozione limitatissima.

