Aggiornate subito il vostro Apple Watch a watchOS 9.4

Apple ha appena distribuito in tutto il mondo il nuovo sistema operativo per Apple Watch. Stiamo parlando di watchOS 9.4 ed è ricco di novità; citiamo l’espansione della cronologia AFib, le nuove rimodulazioni per il selettore del “muto” che impedisce di cancellare accidentalmente le sveglie e molto altro ancora.

watchOS 9.4 è il quarto grande update per smartwatch della mela; la prima iterazione di questo firmware è arrivata a settembre dello scorso anno e, fra le novità più rilevanti, ha introdotto il supporto al “remind me” delle medicine. In poche parole, immettendo i vostri dati e le medicine da prendere nell’app Salute, il software vi ricorderà con cadenza precisa quando prendere le pastiglie e non solo. Questa nuova versione però introduce altri aggiornamenti, vediamoli insieme.

Cosa cambia con watchOS 9.4 per Apple Watch?

watchOS 9.4 si scarica gratuitamente dall’applicazione Apple Watch su iPhone. Dovete andare su Generali, pigiare su Aggiornamento software e collegare l’orologio alla corrente (deve avere almeno il 50% di carica residua) e deve trovarsi vicino al device connesso. Fra le novità principali citiamo il supporto ai nuovi personaggi emoji, c’è la modifica alle sveglie che impedisce che vengano silenziate accidentalmente con il gesto del “muto” e arriva perfino la cronologia delle fibrillazioni striali e il monitoraggio del ciclo.

Ad ogni modo, noi attendiamo watchOS 10 in arrivo a giugno; l’azienda lo presenterà al WWDC insieme a iOS 17 e ai nuovi firmware per Mac.

