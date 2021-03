Nel maggio 2020, Samsung ha lanciato lo smartphone più economico del suo listino; stiamo parlando del campione di vendite Galaxy A21s. Il dispositivo è approdato in moltissime regioni e ha ottenuto un successo planetario, complice il costo basso e le prestazioni di tutto rispetto. Il terminale è stato commercializzato con la skin One UI 2.0 basata su Android 10 “out of the box”. Ora però, la compagnia sudcoreana ha iniziato a rilasciare la nuova iterazione del software per il piccolino della casa: la One UI 3 su Android 11. La cosa sorprendente è che l’implementazione di tale software sia iniziata prima del previsto.

Il budget phone più venduto di Samsung (Galaxy A21s) si aggiorna

In origine, l’aggiornamento One UI 3 per lo smartphone Galaxy A21s era programmato per il mese di maggio 2021. Samsung sembra essere in anticipo di due mesi. Non è la prima volta che sentiamo parlare di qualcosa di simile. In effetti, l’azienda lo ha fatto anche con i Tab S6 del 2019. A partire da ora, l’update è attualmente in fase di lancio solo in Corea del Sud, ma dovrebbe arrivare presto anche nelle altre regioni.

Considerando che si tratta di un grosso firmware importante, consigliamo di utilizzare una connettività WiFi stabile per scaricarlo. Non ci sono informazioni su quale patch di sicurezza sia fornita in bundle con l’update.

In alternativa, potete sempre controllare manualmente gli aggiornamenti andando su Impostazioni >> Aggiornamento software >> Scarica e installa. Se continui a non vedere il nuovo firmware, è possibile che Samsung lo stia distribuendo lato server, pertanto potrebbero volerci dei giorni in più. In genere, questo viene fatto per assicurarsi che il rilascio non causi problemi imprevisti.

Quando si tratta di aggiornamenti software, Samsung aver messo il turbo rispetto agli altri competitor e brand avversari, considerando che ora distribuisce update costanti, veloci e in tempi ridottissimi.

Il chaebol ha già implementato One UI 3 con Android 11 su più dispositivi in diversi segmenti. Inoltre, la società sta ora portando alcune funzionalità esclusive della fotocamera del Galaxy S20 alle ammiraglie più vecchie. Per finire, ha recentemente rilasciato alcuni miglioramenti della fotocamera per il trio Galaxy S21.

