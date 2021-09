Aggiornate SUBITO i vostri VECCHI iPhone e iPad

Apple ha appena rilasciato iOS 12.5.5 per iPhone e iPad meno recenti con “importanti aggiornamenti di sicurezza“. La società afferma che l'aggiornamento include notevoli correzioni e miglioramenti alla sicurezza interna del device ed è consigliato a tutti gli utenti.

iPhone e iPad meno recenti: ecco iOS 12.5.5

L'aggiornamento è disponibile per iPad Air, iPad mini 2 e iPad mini 3, nonché per iPod touch di sesta generazione, iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Tutti questi terminali sono stati eliminati dal supporto con iOS 13, ma da allora l'azienda di Cupertino ha continuato a rilasciare importanti firmware per la sicurezza del software. Apple aveva precedentemente lanciato iOS 12.5.4 a giugno con divrsi bug fix per le vulnerabilità di WebKit e altri problemi.

“Questo aggiornamento fornisce importanti aggiornamenti di sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti“, afferma la compagnia nelle note di rilascio per iOS 12.5.5. La società invita gli utenti a visitare il sito Web degli aggiornamenti di sicurezza per ulteriori informazioni sulle novità presenti nell'ultima iterazione del sw della mela.

CoreGraphics

Disponibile per: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 e iPod touch (6a generazione);

Cosa succede: L'elaborazione di un PDF pericoloso può portare all'esecuzione di codice arbitrario. Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente sfruttato;

Descrizione: un numero intero di overflow è stato risolto con una migliore convalida dell'input;

un numero intero di overflow è stato risolto con una migliore convalida dell'input; CVE-2021-30860.

WebKit

Disponibile per: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 e iPod touch (6a generazione);

Cosa comporta: l'elaborazione di contenuti Web pericolosi può portare all'esecuzione di codice arbitrario. Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente sfruttato;

Descrizione: un problema relativo all'utilizzo successivo alla versione gratuita è stato risolto con una migliore gestione della memoria;

: un problema relativo all'utilizzo successivo alla versione gratuita è stato risolto con una migliore gestione della memoria; CVE-2021-30858.

XNU

Disponibile per: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 e iPod touch (6a generazione);

Cosa comporta: un'applicazione dannosa può essere in grado di eseguire codice arbitrario con privilegi kernel. Apple è a conoscenza di segnalazioni secondo cui esiste un exploit per questo problema;

Descrizione: un problema di confusione del tipo è stato risolto con una migliore gestione dello stato.

un problema di confusione del tipo è stato risolto con una migliore gestione dello stato. CVE-2021-30869.

Vi raccomandiamo di eseguire un backup prima di effettuare il download al nuovo update.