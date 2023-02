Aggiornate subito i vostri Mac: Apple rilascia le nuove Beta

Apple ha appena distribuito la prima beta pubblica del nuovo software per computer Mac; si chiama macOS Ventura 13.3 Beta 1 e fra qualche mese arriverà l’iterazione ufficiale sul mercato nostrano.

In questo ore, l’OEM di Cupertino ha rilasciato ai suoi beta tester pubblici la nuova beta di macOS; gli sviluppatori e i programmatori possono provarla in anticipo per capire le eventuali falle del sistema e le imperfezioni. Non di meno, gli esperti saranno in grado di fornire un supporto preciso sulla stabilità del firmware.

macOS: quali sono le novità su Mac?

Come si scarica il software beta? I programmatori e i beta tester pubblici possono installare l’update dopo averlo scaricato dall’app “Preferenze di sistema”. Occorre installare l’account giusto dal software di Apple.

macOS Ventura 13.3 Beta 1 aggiunte le nuove emoji utilizzabili in chat: c’è la testa che scuote, il cuore rosa, quello blu e anche quello grigio, ma non solo. Troviamo l’asino, l’ace, l’uccello nero, l’oca, la medusa, il giacinto, lo zenzero e tante altre sono in arrivo.

Fra le altre cose dovevamo citare la presenza del supporto allo standard HomeKit. Infine, con Messaggi gli utenti potranno vedere le anteprime dei contenuti per i collegamenti condivisi con l’applicazione di Mastodon. Presto macOS Ventura 13.3 arriverà al pubblico; il rilascio è previsto per la primavera, anche se non c’è una data di rollout ufficiale.

