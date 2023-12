Aggiorna il tuo PC con questo SSD a soli 26€!

L’SSD Kingston A400 è una potente e affidabile unità a stato solido, superando i tradizionali hard disk su diversi fronti, tra cui prestazioni, affidabilità e durata. Con impressionanti velocità di lettura e scrittura di 500 MB/s e 450 MB/s, l’A400 garantisce un incremento di velocità straordinario, risultando addirittura 10 volte più rapido rispetto agli hard disk convenzionali. Questa celerità si traduce in avvii rapidi e caricamenti istantanei dei programmi, offrendo un’esperienza d’uso fluida e immediata.

Caratterizzato da una memoria Flash priva di parti in movimento, l’A400 si distingue per la sua affidabilità e longevità. Tale design lo rende meno soggetto a guasti e malfunzionamenti rispetto agli hard disk tradizionali, i quali, avendo componenti meccaniche in movimento, possono risultare più vulnerabili da questo punto di vista. L’SSD A400 è disponibile con una capienza di 240GB: uno spazio sufficiente per installarci il sistema operativo piuttosto che qualche gioco.

L’A400 si adatta con versatilità a una vasta gamma di sistemi, che includono computer desktop, notebook e dispositivi mobili. Questa flessibilità di connessione garantisce una compatibilità senza sforzi, indipendentemente dal dispositivo che si utilizza. Questa è la soluzione definitiva per chi desidera migliorare le prestazioni del proprio sistema.