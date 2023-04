Affari SENSAZIONALI a meno di 5€: ecco 5 gadget tech da non perdere (Amazon)

Amazon vanta incredibili offerte a tempo limitato, tra cui questi 5 prodotti ad un prezzo inferiore ai 5€, perfetti per chiunque desideri risparmiare e allo stesso tempo ottenere prodotti utili e di alta qualità. Questi gadget sono stati selezionati accuratamente e sono disponibili solo per un periodo di tempo limitato, quindi non esitare a fare il tuo acquisto prima che le scorte finiscano. Godi di spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Salviette di pulizia per lo schermo del PC e non solo a 4,87€. Le salviette di pulizia Fellowes sono il prodotto perfetto per pulire gli schermi dei tuoi dispositivi elettronici, come smartphone, tablet, laptop e televisori. Sono in grado di rimuovere efficacemente polvere, impronte digitali, macchie e sporco, lasciando la superficie pulita e priva di graffi. Le salviette di pulizia multiuso sono disponibili in una confezione da 25 e sono ideali per pulire rapidamente i tuoi dispositivi quando sei in movimento.

Adattatore USB C a USB 3.0 a 3,59€. L’adattatore MOGOOD USB C a USB 3.0 ti permette di collegare i tuoi dispositivi USB tradizionali, come un mouse o una tastiera, al tuo laptop o smartphone con porta USB-C. Questo adattatore è compatibile con la maggior parte dei dispositivi USB-C, tra cui MacBook, Chromebook, iPad Pro e molti altri. Grazie alla sua piccola dimensione, l’adattatore MOGOOD è facile da trasportare ovunque tu vada.

Cavo di Ricarica Multiplo a 4,99€. Il cavo di ricarica 3 in 1 RAVIAD è la soluzione ideale per chi cerca un cavo di ricarica resistente e versatile per i propri dispositivi. Questo cavo di ricarica multiuso, può ricaricare fino a 3 device in contemporanea è compatibile con la maggior parte dei dispositivi, tra cui iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Huawei e molti altri. Il cavo è lungo 1 metro ed è realizzato in materiale intrecciato resistente, che previene i nodi e gli incatramenti. Inoltre, il cavo supporta la ricarica rapida per ridurre il tempo di attesa.

Chiavetta USB 64GB a 4,99€. La chiavetta USB GKGG è un must-have per chiunque abbia bisogno di memorizzare e trasportare file digitali. Questa chiavetta USB è disponibile in una capacità di 64GB, che è sufficiente per conservare tutti i tuoi documenti, foto e video. Inoltre, è dotata di una custodia resistente e robusta che protegge la chiavetta USB dai danni e dai graffi. Con questa chiavetta USB, puoi portare sempre con te i tuoi file più importanti.

Kit per la pulizia completa degli auricolari a 4,99€. Un sistema completo per la pulizia dei tuoi auricolari Bluetooth, che saranno finalmente liberi da sporcizia e detriti e quindi anche più sicuri da indossare. Ottima qualità, facilità d’uso e risultati garantiti.

Visto che mi affari tech puoi fare su Amazon con meno di 5€? Approfittane al volo perché si tratta di occasioni a tempo limitato. Le spedizioni sono completamente veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

