Adobe: arriva Photoshop per browser web (UFFICIALE)

Adobe ha rivelato una serie di nuove funzionalità e applicazioni durante la Max Conference tenutasi poche ore fa. Uno degli annunci più grandi e intriganti è stato probabilmente il nuovo Photoshop per browser web.

Photoshop per il web è pensato per i team di lavoro

Come suggerisce il nome, è una versione web di Photoshop che ha un supporto di modifica limitato. È pensato per il lavoro collaborativo. Gli utenti possono archiviare i PSD nel cloud, condividere un collegamento con i collaboratori e rivedere il lavoro svolto commentando tutto in un nuovo pannello dedicato che si sincronizzerà con Photoshop sul desktop.

Adobe ha anche annunciato nuove funzionalità per l'app Photoshop su iPad. Ora è arrivato un enorme aggiornamento che supporta i file RAW dall'intero elenco Adobe Camera RAW, nonché i file Apple ProRAW dai modelli iPhone 12 e iPhone 13. Altre caratteristiche includono Sky Replacement, Healing Brush e Magic Wand. Queste funzionalità non sono nuove per gli utenti dell'app Photoshop per computer mainstream, ma ora stanno facendo il loro grande arrivo sulla iterazione per tablet Apple.

L'applicazione ora introduce una nuova funzione di mascheramento degli oggetti intelligenti per Photoshop sul desktop. Gli utenti dovranno solo passare il mouse su un oggetto e l'apprendimento automatico di Sensei AI può isolare questo in una nuova maschera. Di conseguenza, potrete applicare regolazioni locali ad esso.

Per più oggetti, potrete scegliere Livello >> Maschera tutti gli oggetti per generare maschere.

Landscape Mixer può generare una stagione completamente diversa da quella vista in uno scatto di paesaggio in pochi secondi. Questa funzione maschererà e armonizzerà persino le persone nella scena.

Oltre a Photoshop, c'è anche una nuova variante di Illustrator per i browser. Allo stesso modo di Photoshop, la nuova versione arriva per consentire il lavoro collaborativo. Questa caratteristica probabilmente sarebbe stata ancora più interessante durante i giorni lavoro a casa durante il periodo pandemico. Oppure, è utile per i creativi freelance.

Anche Illustrator per iPad sta ottenendo alcuni miglioramenti interessanti. L'azienda sta lanciando un'anteprima tecnologica di Vectorize: è la nuova evoluzione del tracciamento delle immagini che vi consente di trasformare qualsiasi immagine in una grafica vettoriale nitida con maggiore precisione e controllo. E sul desktop, Adobe ha migliorato gli effetti 3D e ha aggiunto una vasta libreria di materiali ad Adobe Substance 3D.