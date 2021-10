Adidas ha realizzato tre paia di auricolari TWS

Adidas sta collaborando con Zound e ha appena presentato tre nuovi auricolari True Wireless Stereo con il suo marchio. Le nuove cuffie TWS sono dell'azienda svedese che produce articoli per il suono con i marchi Urbanears e Marshall.

Adidas: cosa sappiamo delle nuove TWS?

Ora, Zound sta realizzando auricolari TWS con il marchio Adidas e sta rilasciando tre nuovi auricolari true wireless che arrivano con un design sportivo ed elegante. Dei tre, lo Z.N.E 01 è il fiore all'occhiello: presenta la cancellazione attiva del rumore e ha i gommini intercambiabili. In particolare, gli auricolari presentano anche l'iconico marchio a tre strisce. Questi offrono fino a 20 ore di batteria in una singola carica completa.

Il secondo modello TWS è lo Z.N.E 01. A differenza della variante di punta, questo non è dotato di cancellazione attiva del rumore. Questi auricolari sono anche più in linea con le moderne offerte TWS standard, ma presentano il logo Adidas stampato sui lati. Sfortunatamente, non ci sono i gommini personalizzati ma offre una durata complessiva della batteria più lunga. I suoi boccioli da soli durano 5 ore mentre la custodia di ricarica aggiunge altre 20 ore.

Gli ultimi auricolari lanciati con il famoso marchio sportivo sono gli FWD-02 Sport. Si tratta di un prodotto che offre auricolari e ali intercambiabili, insieme a un sensore di forza che consente di effettuare i controlli touch anche indossando i guanti. Poiché questo modello è orientato allo sport e alle attività fisiche, è dotato di classificazione IPX5 per la protezione da sudore e pioggia. Hanno un'autonomia fino a sei ore, mentre la custodia di ricarica offre ulteriori 19 ore di riproduzione audio.

Prezzo e disponibilità

La Z.N.E 01 ANC è attualmente disponibile per l'acquisto al prezzo di 189 dollari dal sito ufficiale di Adidas, mentre la Z.N.E 01 è disponibile al prezzo di 89 dollari. Infine, il FWD-02 Sport costerà 169 dollari e le spedizioni partiranno da novembre. Non sappiamo nulla dell'eventuale commercializzazione da noi. Vi terremo aggiornati.