Adesso potrete assistere ai The Game Awards nel METAVERSO

Se per voi YouTube e Twitch non sono abbastanza interattivi, se lo volete, potrete assistere ai “Red Carpet” dei The Game Awards all'interno del metaverso.

Come si assiste ai The Game Awards nel metaverso?

I The Game Awards sono l'ultima istituzione a cimentarsi con i mondi virtuali. Lo show, che si svolgerà il 9 dicembre, sarà disponibile per la visione attraverso le solite piattaforme come YouTube e Twitch. Ma gli spettatori possono anche vederlo tramite quella che viene descritta come una “esperienza del metaverso” creata con lo strumento di creazione Core.

Gli utenti, non solo potranno guardare l'evento all'interno dell'esperienza Core, ma potranno anche fare cose come assistere a una versione virtuale dei “Red Carpet”, insieme a “diverse esperienze interattive uniche che sono disponibili solo durante la trasmissione“. Ci sarà anche un afterparty con un DJ attualmente senza nome.

La mossa è solo una parte di una tendenza in crescita nella creazione dei mondi virtuali, tutti riuniti sotto l'etichetta del metaverso, utilizzati da tutti, da Facebook a Fortnite. Nel caso dei The Game Awards, l'espansione ha molto senso, dato che lo spettacolo è già trasmesso su una vasta gamma di piattaforme.

I Game Awards iniziano alle 21:00 ET (ora locale) del 9 dicembre e lo show è stato storicamente un luogo pieno di rivelazioni di grandi futuri videogames e trailer di impatto; potremo assitere ai titoli prossimi al debutto.

All'inizio di questo mese il conduttore Geoff Keighley ha confermato che, date le continue rivelazioni di abusi su Activision Blizzard, l'editore non sarebbe stato coinvolto nello spettacolo al di fuori delle sue nomination.