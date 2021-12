Adesso iPad è uno strumento PERFETTO per i content creator

Se siete dei fotografi o content creator, un iPad è un oggetto che non può mancare nel vostro zaino. Ora, grazie all'ultimo update di Adobe che aggiunge nuovi strumenti come Sfumino e Spugna a Photoshop per iPad, i terminali della mela diventano ancora più performanti. Per molti, sono diventati la prima scelta, anche rispetto ad un PC/Mac.

Adobe aggiorna Photoshop per iPad

Adobe ha aggiornato oggi la sua app Photoshop per iPad, introducendo due strumenti che in precedenza non erano disponibili per portare la versione per tablet.

Con il nuovo strumento Sfumino, gli utenti possono fondere i colori nelle loro immagini e, con lo strumento Spugna, diverse aree di un'immagine possono essere saturate o desaturate.

Secondo la compagnia, lo strumento Sfumino è in grado di imitare l'effetto di un dito che attraversa la vernice fresca e può anche essere utilizzato per sfumare le linee e fondere due o più colori insieme. È possibile accedere allo strumento Sfumino dalle opzioni dello strumento Regolazione.

Lo strumento Spugna può essere utilizzato per migliorare la vivacità dei colori in aree specifiche di un'immagine o per disattivare i colori. È disponibile toccando l'icona “Strumenti di regolazione”.

L'aggiornamento di oggi introduce anche opzioni per regolare il bilanciamento del bianco per le immagini di Camera Raw e ora ci sono etichette per le icone degli strumenti che possono essere viste quando ci si passa sopra con il cursore.

Entrambi i tool funzionano bene sia con un dito che con una Apple Pencil, con Adobe che consiglia una “Apple Pencil” per i migliori risultati.

Photoshop per iPad è disponibile tramite i piani Creative Cloud di Adobe, che hanno un prezzo che parte da 9,99 dollari per il piano Fotografia. Il piano Fotografia include Lightroom per desktop e dispositivi mobili, Lightroom Classic, Photoshop su desktop e iPad‌ e 20 GB di spazio di archiviazione cloud. È disponibile anche un abbonamento solo a Photoshop per $ 20,99 al mese e quel piano include 100 GB di spazio di archiviazione.

Il miglior tablet per lavorare all'editing fotografico però, è l'iPad Pro con SoC M1: su Amazon costa 1109€ ma è un investimento incredibile per chi lavora nel campo dell'imaging.