Adesso con Google potrai vedere e gestire i tuoi dati online

Viviamo in un mondo connesso, il che è sia un vantaggio che un pericolo. Milioni di dati personali sono online e molti nemmeno sanno di essere visibili e reperibili facilmente in rete. Addirittura, ci sono utenti che non sanno di avere il loro numero di telefono a disposizione della qualunque. Proprio per questo grazie a Google potrai vedere e gestire i dati online personali in maniera semplice e in un unico posto.

Stando a quanto dichiarato ufficialmente in un comunicato stampa, Big G ha lavorato per permettere a ogni utente di scegliere quali informazioni del suo Account Google siano visibili a chiunque e quali private. Così, è l’utente ad avere il controllo su chi vede le sue informazioni, come ad esempio la data di nascita, il numero di telefono e altro sui servizi collegati.

Si tratta di una nuova pagina, disponibile a tutti da già ora, che offre una serie di collegamenti per gestire in modo pratico e immediato le impostazioni di privacy relative al proprio account. Nello specifico, ogni account può scegliere le impostazioni personalizzate sulle informazioni personali e controllare ciò che gli altri possono visualizzare.

Google permette di scegliere cosa gli altri possono vedere e cosa no

In pratica, Google ha lavorato sodo per convogliare in un’unica pagina web, facile e immediata, tutte le opzioni di gestione delle proprie informazioni personali. Oltre alla modifica diretta dei contenuti, l’utente ha anche la possibilità di decidere quali dati sensibili mostrare agli altri utenti e quali no.

Un gran bel passo in avanti per chi è attento alla propria privacy online e non ama che i propri dettagli siano inconsapevolmente disponibili a tutti, indiscriminatamente. Ovviamente, scorrere tutte le impostazioni proposte per verificare e modificare i consensi richiede tempo e pazienza, ma è sicuramente un lavoro necessario visti i tempi che corrono.

Il furto di identità è sempre dietro l’angolo e la maggior parte dei cybercriminali crea truffe specifiche proprio recuperando quei dati online disponibili senza dover fare alcun sforzo per prelevarli come indirizzo email personale, numero di telefono e nome per esteso.