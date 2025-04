Addio scopa e aspirapolvere: questo Robot fa tutto da solo e ad un prezzo da urlo

Se sei alla ricerca di un alleato fidato per le pulizie della tua casa, l’OKP L7 robot aspirapolvere potrebbe essere proprio quello che fa per te. Questo dispositivo compatto e di dimensioni ridotte è in grado di semplificarti la vita, soprattutto se hai animali in casa o pavimenti sempre pieni di briciole e di polvere.

La cosa che salta subito all’occhio è il suo sistema di navigazione LiDAR DToF: in pratica questo dispositivo è in grado di scansione l’ambiente con estrema precisione e creare una mappa intelligente della tua casa. In questo modo non girerà a caso per il tuo appartamento, ma pulirà in maniera ordinata e senza ripassare continuamente nella stessa zona.

La sua potenza di aspirazione di 6000Pa non si lascia sfuggire nemmeno i peli d’animale o la polvere più sottile. E non hai da temere per quanto riguarda la batteria: con una durata di ben 150 minuti, questo robot è in grado di pulire case di medie e grandi dimensioni con una sola ricarica.

Il suo design è estremamente compatto e di dimensioni ridotte, ed è perfetto quindi per far sì che si infili sotto mobili e letti senza difficoltà, riuscendo a pulire anche le zone più difficili. Tramite l’app OKP (compatibile con Wi-Fi) potrai controllarlo anche mentre sei fuori casa. Puoi impostare zone no-go, programmi di pulizia, visualizzare la mappa in tempo reale… usando semplicemente il tuo smartphone. Inoltre è compatibile anche con assistenti vocali come Alexa o Google Assistant, in questo modo potrai controllarlo unicamente mediante l’uso della tua voce!

Questo robot aspirapolvere è in grado di pulire diversi tipi di superficie, e quindi potrai dire addio alla pulizia manuale di pavimenti duri, parquet o tappeti: l’OKP L7 si adatta automaticamente ai diversi tipi di pavimentazione ottimizzando la potenza e la modalità di pulizia.

Insomma, se desideri avere più tempo per te e ottimizzare le pulizie della tua casa, questo dispositivo fa senza dubbio al caso tuo ed è ricco di funzionalità che ti semplificheranno la vita. Non lasciartelo scappare al costo di soli 169,99 euro grazie al 58% di sconto e fallo arrivare immediatamente a casa tua con questa offerta imperdibile!