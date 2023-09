ADDIO sacco, aspirapolvere Rowenta succhia via TUTTO (doppio sconto)

Perchè continuare ad acquistare sacchetti per quel vecchio aspirapolvere che ti ostini a tenere? È ingombrante, non aspira più niente e soprattutto ti fa spendere più del dovuto. Porta a casa questo modello di Rowenta e dici addio una volta e per tutte alle scocciature.

Non solo è potente e comodo da utilizzare in tutta la casa, ha un contenitore pratico e un sistema di filtraggio a 3 strati. Casa pulita in una sola passata per rilassarti subito dopo. Ora è in promozione su Amazon non con uno ma bensì con due sconti: collegati in pagina, spunta il coupon e fallo tuo a soli 74€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Aspirapolvere Rowenta senza sacchetto: una rivoluzione in casa

Non è un modello senza fili, ma la sua comodità per molti sta proprio in questo: non ha autonomia, lo colleghi e lo usi per quanto vuoi senza dover correre da una parte all’altra. Questo aspirapolvere di Rowenta è un piccolo gioiellino e se è uno dei più acquistati, ancora, c’è un motivo.

Super potente, riesce a succhiare via qualunque genere di sporco quindi non ti preoccupare: anche se hai animali o è tempo di castagna e perdi capelli ovunque, una passata con il tuo nuovo amico e scompare tutto.

Come ti dicevo, il suo punto forte è l’assenza di sacchetto. Ha un contenitore da 2,5 litri che svuoti in modo semplice e rapido. In più l’aria che rimetti in circolo passa da un sistema di filtraggio così è priva di allergeni, brutti odori e micro polveri.

Non perdere più tempo con il tuo vecchio aspirapolvere: acquista questo modello di Rowenta ora che è in doppia promozione, collegati su Amazon e spunta il coupon. Prezzo finale di soli 74€.

