Addio mercato tutelato: con Eni Plenitude passi a quello libero e risparmi

A partire dal 1 gennaio 2024 ci sarà un importante cambiamento nel mercato dell’energia elettrica e del gas naturale in Italia. Il mercato tutelato del gas, che ha a lungo fornito prezzi e condizioni contrattuali stabili ai clienti finali di piccole dimensioni, tra cui famiglie e microimprese, cesserà di esistere. Questo cambiamento è guidato dall’Autorità per l’Energia, l’Arera, e impone la necessità di scegliere un fornitore nel mercato libero. Ecco perché Eni Plenitude invita gli utenti a fare la scelta giusta anticipando questa transizione.

Eni Plenitude presenta Trend Casa FineTutela, un’offerta di energia elettrica e gas naturale a prezzo variabile, progettata appositamente per anticipare la fine del mercato tutelato. Questa offerta all’avanguardia si adatta all’andamento del mercato energetico, offrendo una soluzione conveniente e flessibile per i consumatori.

Trend Casa FineTutela: un’offerta su misura per te

Rispetto al listino base di Trend Casa – altra offerta di Eni Plenitude – con Trend Casa FineTutela potrete risparmiare fino a 144 euro all’anno sui costi di commercializzazione e vendita per l’attivazione congiunta di luce e gas. Un risparmio notevole per le famiglie e le microimprese che cercano una soluzione conveniente per la fornitura di energia.

Ma come funziona? Il prezzo dell’energia è influenzato da una serie di fattori e scenari, che possono variare notevolmente nel tempo. Con Trend Casa FineTutela, avrai accesso alle condizioni del mercato all’ingrosso, riservate agli operatori energetici, con un contributo al consumo. Inoltre, potrai beneficiare di un risparmio aggiuntivo fino a 12 euro in bolletta in 24 mesi per ogni fornitura attivando l’addebito diretto su conto corrente.

La fine del mercato tutelato è imminente: hai tempo soltanto fino alla fine dell’anno per aderire a nuove condizioni tariffarie. Con Trend Casa FineTutela, Eni Plenitude ti dà l’opportunità di passare al mercato libero a prezzi vantaggiosi. Per fare un paragone: nello scorso mese, considerando sia i prezzi all’ingrosso che il contributo al consumo applicato per luce e gas, il corrispettivo luce sarebbe stato pari a 0,139 €/kWh mentre il corrispettivo gas si sarebbe attestato a 0,496 €/Smc.

Per attivare l’offerta Trend Casa FineTutela è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi. Tutto ciò di cui avrai bisogno è:

Una bolletta del tuo attuale fornitore con cui hai un contratto luce Un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario dell’ultima bolletta L’IBAN, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente

Potrai sottoscrivere l’offerta direttamente online, in modo veloce e conveniente. Il passaggio è completamente gratuito e automatico, senza interruzioni alla fornitura e senza la necessità di dare la disdetta al vostro vecchio fornitore. Inoltre, non vi saranno vincoli, quindi potrai cambiare nuovamente fornitore in qualsiasi momento.

