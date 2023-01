Addio memoria piena, scheda microSD a PREZZO STRACCIATO (6€)

Ti sei stancato di avere la memoria del tuo smartphone sempre piena, soprattutto quando avresti bisogno di scattare molte foto e molti video? Beh, questa scheda microSD ti salverà letteralmente la vita e ora potrai acquistarla ad un prezzo letteralmente stracciato. La puoi infatti acquistare su Amazon ad appena 6€! Un vero affare, quindi, ma affrettati perché è un’offerta limitata che scadrà a breve. E allora cosa aspetti? Vai subito su Amazon e completa il tuo ordine.

Kingston è da sempre un rinomato produttore del settore tech e questa volta ha fatto centro con la sua nuova scheda microSD. Si tratta della nuova scheda Canvas Select Plus e ti salverà letteralmente la vita quando non avrai più memoria libera a disposizione sul tuo smartphone o dispositivo. Kingston è indice di qualità e anche questa scheda microSD non fa eccezione. È infatti ultra resistente e compatta e dispone anche di un adattatore SD, qualora vorrai inserirla nel PC, nella macchina fotografica o in qualsiasi altro dispositivo.

Con questa scheda microSD non dovrai preoccuparti di aspettare delle ore per trasferire i tuoi file. La velocità di trasferimento è infatti rapidissima e arriva fino a 100MB/s.². Questo prodotto, in particolare, risulta particolarmente ottimizzato per i dispositivi Android, quindi non dovrai preoccuparti di nulla anche se vorrai inserirla ad esempio in un tablet Android. La sua compatibilità è quindi molto ampia e comprende svariate azienda rinomate, come Samsung, Xiaomi e Oppo.

Questa nuova scheda microSD del noto marchio Kingston è quindi l’ideale se ti sei stancato di avere la memoria del tuo dispositivo sempre piena. In particolare, potrà ora essere tua nel taglio di memoria da 64 GB (ma arriva anche fino a 512 GB) ad un prezzo stracciatissimo di appena 6€! Affrettati perché è un’offerta limitata. Allora corri, vai subito su Amazon e porta a termine il tuo ordine!

