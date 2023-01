Addio mani gelate: scaldamani ricaricabile in offerta a 17 euro

È incredibile la doppia utilità di questo scaldamani elettrico ricaricabile che puoi acquistare oggi su Amazon a 16,95 euro se applichi il codice sconto “DA5JOUOT” al momento del pagamento.

Questo piccolo geniale oggetto è stato progettato non solo per scaldarti le mani in pieno inverno ma, all’occorrenza, può trasformarsi anche in un potente e leggerissimo powerbank da 10000mAh con cui ricaricare i tuoi dispositivi. Disponibile adesso, con la spedizione Prime lo riceverai già domani.

Scaldamani e powerbank: il 2-in-1 che non pensavi di volere

Questo scaldamani elettrico integra una batteria da 10000mAh che è in grado di garantirti fino a 15 ore di calore. Si scalda in un secondo e permette di scegliere fra tre differenti livelli di temperatura. Lo attivi con un pulsante ed è già pronto: dallo stesso puoi controllare l’intensità del calore.

Grazie alle sue ridotte dimensioni si adatta a qualsiasi tasca ed è un perfetto compagno di viaggio invernale specie se sei abituato a muoverti parecchio. Inoltre può aiutare ad allievare anche il dolore causato da eventuali infiammazioni.

Per unire l’utile al dilettevole puoi sfruttare la porta USB per ricaricare il tuo smartphone in pochissimo tempo. Un oggetto che si svela dunque utile per una doppia esigenza: quella di scaldare le mani in inverno ed, eventualmente, di dare una botta di carica al tuo telefono se ne avessi bisogno.

Il prezzo, grazie al codice sconto “DA5JOUOT” da applicare al momento del pagamento, è di soli 16,95 euro con spedizione Prime inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.