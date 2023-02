Addio mancati pagamenti: con l'SDD di Tot automatizzi le transazioni

Vuoi semplificare la gestione dei tuoi pagamenti ricorrenti e ottenere un sistema ancora migliore del vecchio RID? La soluzione si chiama SDD, ovvero SEPA Direct Debit: si tratta del nuovo standard europeo, in vigore dal 2014, per l’addebito SEPA che ti permette di automatizzare le tue transazioni e ridurre così i costi associati ai pagamenti. Grazie alla sua presenza in 36 Paesi, puoi inviare e ricevere pagamenti in tutta Europa senza barriere d’ingresso, migliorando sensibilmente la gestione del tuo flusso di cassa e garantendo che i tuoi clienti non manchino mai una scadenza.

Il servizio SDD è una delle tante funzionalità incluse in Tot, fintech italiana che offre ai suoi clienti un conto corrente aziendale all’avanguardia dai numerosi vantaggi, tra cui bonifici SEPA senza limiti d’importo, gestione di tutti i tuoi pagamenti in modo semplice e veloce, una carta di credito Visa Business per spese aziendali e pagamenti F24 online. In poche parole, un’unica offerta completa che ti permette di avere il controllo delle finanze della tua azienda a un prezzo contenuto. Sei un nuovo cliente? Per te, il primo mese è gratis.

Come funziona il servizio SDD?

Il funzionamento di un servizio SDD si basa sull’emissione di un mandato da parte del creditore che contiene tutte le informazioni necessarie per procedere all’addebito diretto. Tale mandato rappresenta l’autorizzazione formale del debitore al prelievo di pagamenti futuri in modo agevole e semplificato. In poche parole, i commercianti possono riscuotere regolarmente pagamenti ricorrenti dai loro clienti previa notifica di 14 giorni prima della scadenza. In caso di addebiti non autorizzati, il cliente ha a disposizione un periodo di 13 mesi per richiedere il rimborso.

La caratteristica distintiva degli addebiti diretti consiste nel fatto che il creditore controlla l’intero processo di pagamento, dalla stipulazione del mandato di addebito diretto SEPA, all’avviso del debitore, fino alla raccolta dei pagamenti alla scadenza. Per il debitore, il principale vantaggio è il risparmio di tempo e l’evitare ritardi nella liquidazione di utenze, bollette o finanziamenti. In ogni caso, si tratta di un metodo molto comodo sia per i debitori che per i creditori, in quanto garantisce maggiore efficienza e tempestività nei pagamenti ricorrenti.

SDD è incluso tra i servizi Tot

Con il conto aziendale Tot, avrai accesso a un mondo di opportunità per gestire in modo efficiente le finanze della tua azienda. Grazie alla vasta gamma di funzionalità senza limiti di incasso, giacenza o numero massimo di operazioni in entrata, potrai concentrarti sulla crescita del tuo business, senza doverti preoccupare dei limiti imposti dalle tradizionali banche: incassa bonifici SEPA online, anche istantanei, e ricevi bonifici internazionali senza commissioni nascoste.

Tra i vantaggi inclusi troviamo, appunto, il servizio SDD per gestire le tue bollette, abbonamenti telefonici e rate di finanziamento senza alcun sforzo, oltre alla piattaforma pagoPA integrata in tutti i piani Tot per saldare comodamente tributi, utenze, rette e bolli, senza alcuna commissione aggiuntiva. La carta Visa Business Credit è un vero must-have: permette di pagare gli acquisti aziendali in modo comodo e flessibile in modalità tradizionale, contactless e online, oltre a migliorare la gestione dei flussi di cassa e alla libertà di pagare fino a 60 giorni dopo l’acquisto, senza interessi.

La partnership con Banca Sella offre ai clienti una garanzia di affidabilità e sicurezza nel gestire i loro fondi. Grazie alla partecipazione al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, i capitali dei clienti sono protetti fino a un massimo di 100 mila euro, assicurando la massima protezione contro eventuali rischi. Inoltre, i titolari possono essere certi che i loro fondi non vengano mai trasferiti all’estero, garantendo un ulteriore livello di protezione e controllo sui propri capitali.

Scegliendo Tot come partner finanziario, puoi essere certo di avere un servizio affidabile e sicuro per la gestione dei tuoi fondi aziendali. E iscriversi è davvero semplicissimo: una volta effettuato l’accesso alla pagina ufficiale, ci vorranno pochi minuti per la registrazione e la verifica dei documenti d’identità. Tutti i nuovi iscritti potranno, inoltre, beneficiare di un mese di canone completamente gratuito.

