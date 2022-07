Addio fogli, da oggi si disegna con la tavoletta LCD: sconto ESAGERATO

Una tavoletta LCD di cui non fare a meno. Per grandi e piccini è perfetta perché la si può usare a più non posso senza mai rovinarla e senza mai esaurire lo spazio. Da tenere in zaino o sulla scrivania e nella postazione gioco è un attimo.

Con la doppia promozione in corso su Amazon non te la puoi perdere, la paghi pochissimo se approfitti del coupon: spuntalo subito e completa l’acquisto con soli 18,56€.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Tavoletta LCD: uno spasso per disegni ma anche per appunti

Disegnare, scrivere e fare calcoli: pensa a quanta carta risparmi grazie a questo sistema semplicissimo da utilizzare anche per i più piccoli. In una mossa hai quello che ti serve e anche in modo creativo visto e considerato che la superficie si colora di tante tonalità differenti.

Hai finito la superficie su cui scrivere? Un singolo tasto da cliccare per cancellare tutto con una mossa. Proprio grazie a questa unica opzione, insegnare ai più piccoli a prenderci la mano è poco impegnativo. Stai sicuro che lo ameranno anche loro.

In confezione trovi ovviamente lo stilo e inoltre ti voglio far notare che rispetto ai tanti modelli che trovi online, questo è di una spanna superiore grazie alla dimensione del display maggiore. Raggiunge gli 11 pollici in una volta sola.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.