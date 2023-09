Addio caldo, questo potente ventilatore è in offerta su Amazon: PREZZO DIMEZZATO

Rendi il tuo ambiente più confortevole con il Ventilatore da 16”. Inoltre, puoi approfittare di un incredibile sconto del 50% utilizzando il codice “GD3XVKMX” su Amazon e ottenere questo ventilatore ad un prezzo speciale di soli 39,99€.

Questo ventilatore con piedistallo offre una potente ventilazione con 8 diverse velocità dell’aria. Puoi facilmente regolare la velocità del flusso d’aria in base alle tue esigenze e preferenze. La ventola è dotata di un motore elettrico di alta qualità che garantisce un funzionamento affidabile.

La ventola dispone anche di un display a LED e di un telecomando intuitivo che ti permette di controllarla comodamente. Puoi selezionare le diverse modalità di funzionamento, regolare la velocità della ventola e impostare un timer da 10 minuti a 9 ore per personalizzare l’esperienza di raffreddamento.

Grazie al suo potente motore da 65W e alla testa della ventola da 16 pollici (40 cm) con 5 pale in ABS, questo ventilatore offre un flusso d’aria di raffreddamento efficace. Puoi regolare facilmente l’altezza del ventilatore da 115 cm a 135 cm per adattarlo alle tue esigenze. Inoltre, la testa della ventola può essere inclinata verticalmente da 0 a 50 gradi per dirigere il flusso d’aria dove preferisci.

Questo ventilatore è adatto per l’uso in diverse situazioni, inclusi soggiorni, camere da letto, uffici o qualsiasi altro ambiente in cui desideri una ventilazione efficace e rinfrescante. È facile da montare e offre un potente flusso d’aria costante per mantenerti fresco durante le giornate calde dell’estate.

