Purtroppo, è ufficiale: Apple ha appena confermato che la Magic Keyboard, il trackpad e il Magic Mouse in colorazione grigio siderale non saranno più in produzione; in poche parole, affrettatevi ad acquistarne uno, se siete interessati. Presto saranno introvabili in commercio. Al momento, sono elencati nello store online con la dicitura: “fino a esaurimento scorte“.

Apple: le periferiche più belle di sempre stanno per sparire

Se desiderate un accessorio Apple in colorazione grigio siderale, come Magic Mouse, tastiera o trackpad, ora è il momento perfetto per acquistarne uno perché presto non saranno più disponibili. Nella pagina dello store di Apple, sono attualmente in vendita ma con un messaggio “fino a esaurimento scorte“. L'azienda ha confermato a The Verge che non venderà più gli accessori grigio siderale dopo l'esaurimento delle scorte, ma le varianti argento saranno ancora disponibili.

Il messaggio è lo stesso che appariva su iMac Pro prima che venisse indicato come “esaurito” per sempre. Ora che il desktop grigio siderale di Apple non è disponibile, sembra che la società abbia deciso di smettere di produrre accessori in grigio siderale. È un po' strano, dato che la compagnia ha mantenuto il colore quando ha introdotto i MacBook M1. L'interruzione degli accessori scuri solleva la questione se tale iterazione rimarrà nella presunta riprogettazione hardware. D'altro canto, Apple potrebbe seguire la strada “dei colori” come ha fatto con i nuovi iMac da 24″.

Non di meno, questo potrebbe anche significare la morte del cavo Lightning nero prodotto da Apple: l'azienda non lo vende separatamente, ma è incluso con gli accessori grigio siderale e con alcune cuffie Beats. Noi vi consigliamo di acquistare prodotti certificati ma di aziende di terze parte da Amazon. Provare per credere.

