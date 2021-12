Addio al tunnel carpale con questo mouse a soli 10€

Mal di polso, mal di mano, mal di braccio, tendinite, tunnel carpale.

Certo che lavorare al computer può diventare stressante, ma se ti doti di un mouse che sia capace di farti passare ore e ore all'insegna della comodità, già cambia storia. Che ne dici allora di acquistare un perfetto modello verticale per appena 9,99€. Un prezzo veramente irrisorio vero? Eppure è vero grazie alla promozione ora in atto su Amazon. Questo modellino in sconto ti mette a disposizione di tutto e di più quindi prendilo seriamente in considerazione.

Le spedizioni sono senza alcun costo aggiuntivo se possiedi un abbonamento Prime e avvengono in quattro e quattr'otto.

Mouse verticale all'azione: tutti i pregi di questo modello

Un mouse verticale è comodissimo. In realtà tutti dovrebbero averne uno in casa perché che si passi tanto o poco tempo davanti a uno schermo non ha importanza dal momento che è un gesto quotidiano. Con questa periferica a tuo servizio stai sicuro che non potrai avere più dolori al polso perché è stato studiato appositamente.

Rispetto a un più classico mouse questo accompagna letteralmente la buona postura dell'arto non obbligandolo ad assumere una posizione sbagliata per ore e ore. In particolar modo si adatta perfettamente se utilizzi la mano destra e a tua disposizione ti mette:

5 pulsanti per accedere comodamente ad ogni comando;

per accedere comodamente ad ogni comando; tre livelli DPI regolabili a piacere;

regolabili a piacere; un design ergonomico;

un filo lungo che non ti obbliga a movimenti limitati.

A completare il tutto c'è poi l'ambia compatibilità che lo rende perfetto sia per Windows che MacOS.

Cosa aspetti? Acquista subito questo mouse verticale a soli 9,99€ su Amazon. Se possiedi un abbonamento Prime lo ricevi a casa senza alcun costo aggiuntivo. Non è il caso? Puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.