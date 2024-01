Addio ai cavi con il Caricatore per Controller Xbox!

Alla tua postazione da gaming manca ancora qualcosa, e quel qualcosa è ora in sconto su Amazon. Stiamo parlando di Razer Universal Quick Charging: un particolare stand per la ricarica del tuo controller Xbox. Il prezzo originale di 59,99€ viene completamente distrutto dal ribasso del 45%, arrivando a costare solamente 29,79€!

Tutte le caratteristiche di Razer Universal Quick Charging Stand

Razer Universal Quick Charging Stand si presenta come la soluzione ideale per una ricarica veloce e sicura dei tuoi controller Xbox. La sua avanzata tecnologia di ricarica rapida consente di riportare un controller completamente scarico alla piena potenza in meno di 3 ore. La base è dotata di un sistema di protezione da sovraccarichi, che previene surriscaldamenti e cortocircuiti, assicurando un utilizzo sicuro nel tempo.

La compatibilità universale della base di ricarica Razer abbraccia tutti i controller Xbox, sia di vecchia che di nuova generazione. Questa caratteristica permette di ricaricare tutti i tuoi controller, indipendentemente dal modello, offrendo una soluzione versatile e pratica.

Il sistema a contatto magnetico della base di ricarica rende il processo semplice e intuitivo. Basta posizionare il controller sulla base per avviare la ricarica, grazie al sistema magnetico che assicura una presa salda, evitando stacchi accidentali durante il processo. Il design elegante della base di ricarica Razer si armonizza perfettamente con i controller Xbox Series X|S ufficiali, presentando lo stesso materiale e un colore verde acceso.

La progettazione della base di ricarica Razer facilita l’uso del controller anche durante la ricarica, consentendo una navigazione agevole nella dashboard della tua Xbox con una sola mano. Alimentata tramite USB, la base di ricarica Razer si collega facilmente alla tua Xbox, al tuo PC o alle prese compatibili.

Con questo Razer Universal Quick Charging Stand, la tua postazione da gaming sarà finalmente completa. Pagalo solo 29,79€ grazie a questo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.