Addio ai Batteri con il Ventilatore-Umidificatore Dyson AM10 (scontato di 100€!)

Dyson AM10 è uno degli ultimi prodotti lanciati dall’iconica azienda britannica. Si tratta di un ventilatore senza pale, che sfrutta la tecnologia Air Multiplier per generare un flusso d’aria potente e uniforme, in grado di eliminare i batteri nell’aria. E con lo sconto eBay, lo pagherai solo 349,00€ invece dei classici 449,00€ di listino!

Tutte le caratteristiche di Dyson AM10

La rivoluzionaria tecnologia Air Multiplier di Dyson crea una nebulizzazione a lungo raggio, diffondendosi in modo uniforme nell’intero ambiente per garantire un’umidificazione omogenea. Questa caratteristica distintiva rende l’umidificatore Dyson AM10 una soluzione avanzata e versatile.

Il controllo climatico intelligente va oltre, misurando costantemente la temperatura e l’umidità dell’aria. In risposta a queste misurazioni, regola automaticamente il flusso di nebulizzazione per mantenere i livelli ottimali di umidità, assicurando un ambiente confortevole in ogni momento.

La tecnologia Ultraviolet Cleanse di Dyson è un ulteriore passo avanti per l’igiene dell’aria. Prima di diffondere una sottile nebbiolina igienica, questa tecnologia elimina il 99,9% dei batteri presenti nell’acqua. In questo modo, Dyson AM10 non solo umidifica ma garantisce un’esperienza di qualità dell’aria, promuovendo la salute e il benessere.

Questo ventilatore è un compagno ideale per tutto l’anno, svolgendo una doppia funzione. In inverno, contribuisce ad idratare l’aria, prevenendo la secchezza e le irritazioni. In estate, invece, offre un rinfrescante flusso d’aria ad alta velocità, migliorando il comfort ambientale.

La modalità notturna è stata appositamente progettata per assicurare un comfort ottimale durante il sonno. Riducendo al minimo il livello di rumore e mantenendo una nebulizzazione uniforme, l’umidificatore offre un’esperienza di umidificazione silenziosa e costante, senza disturbi notturni. Infine, la praticità è ulteriormente amplificata dal telecomando che consente di controllare comodamente tutte le funzioni dell’umidificatore da remoto.

Con Dyson AM10 avrai un compagno pronto a migliorare la qualità dell’aria in casa tua tutto l’anno. Fallo tua a soli 349,00€ grazie a questo sconto di 100€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.