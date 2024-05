Adattatore USB a soli 3€: dona NUOVA vita ai tuoi vecchi accessori

L’adattatore USB C-USB 3.0 di EasyULT è semplice da utilizzare, perfetto per i dispositivi moderni equipaggiati soprattutto con porte USB C che determinano una scarsa compatibilità con accessori più “vecchi” quali tastiere, mouse, chiavette USB e cuffie. Grazie all’adattatore EasyULT, potrai collegare facilmente questi accessori e non sarai costretto ad aggiornare il tuo hardware.

Non lasciarti sfuggire l’occasione: acquista subito l’adattatore USB su Amazon ed approfitta dello sconto del 7%, ottenendolo con circa 3 euro.

Minimo storico per l’adattatore USB C-USB 3.0

Un pratico strumento che si distingue per la sua grande utilità: basta inserirlo nella porta USB C del dispositivo principale per trasformarla in una porta USB 3.0. Questo ti permetterà di utilizzare cuffie, tastiere, altoparlanti o mouse incompatibili con lo standard Type C.

Puoi usare l’adattatore con qualunque dispositivo che integri una porta USB C, risolvendo il problema nel caso in cui le altre porte USB 3.0 risultassero già occupate. Spesso, i moderni laptop hanno due porte USB 3.0 e una USB C: se quest’ultima non fosse utilizzata, potresti facilmente “convertirla” grazie all’adattatore.

Agisci d’istinto e salva nel carrello il tuo adattatore USB C-USB 3.0 con il minimo investimento: la consegna a casa avverrà in pochi giorni e non potrai più farne a meno.