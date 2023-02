Adattatore da Lightning a Jack in OFFERTA LAMPO su Amazon (6€)

Hai comprato un iPhone e ti manca la presa jack per le tue “vecchie” cuffie con filo? La soluzione per te è molto semplice: un adattatore da Lightning a Jack da 3.5mm che ti permette di collegare facilmente qualsiasi auricolare con cavo al tuo melafonino.

Il prezzo, in offerta lampo Amazon ancora per poche ore, è di 6,77 euro. Parliamo di una confezione da due pezzi, quindi è come pagarne in pratica poco più di 3 euro ciascuno. Con spedizione Prime immediata potrai riceverlo a casa subito.

Adattatore da Lightning a Jack: l’accessorio indispensabile

Questo splitter è ovviamente compatibile con tutti gli smartphone iPhone di ultima generazione sprovvisti di presa jack: parliamo quindi dei telefoni da 7 Plus in poi, compresi anche iPod Touch, iPad Mini, iPad Air e iPad Pro.

L’adattatore ti permette di sfruttare tutte le funzioni dei tuoi auricolari come il controllo del volume, il cambio delle tracce e l’utilizzo di Siri. Facile da portare in giro e con certificazione Apple MFi è il classico accessorio piccolo ma indispensabile, specie se non ami molto gli auricolari senza filo.

Il prezzo per la confezione da 2 pezzi è, ripetiamo, di 6,77 euro in offerta lampo Amazon. Un’occasione dunque attiva ancora per qualche ora e per la quale ti consigliamo di sbrigarti prima che si esaurisca.

