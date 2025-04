Adattatore Android Auto Wireless: cos'è?

L’adattatore Android Auto Wireless di MSXTTLY è un dispositivo compatto e innovativo progettato per trasformare Android Auto cablato in una soluzione wireless. Si tratta di uno strumento costruito con materiali di alta qualità, come rame puro con placcatura oro, che garantiscono una conduttività eccezionale, riducono il surriscaldamento e migliorano la durata del prodotto. Questo adattatore è compatibile con Android 11-15 e richiede solo la connessione Bluetooth e Wi-Fi per funzionare, senza necessità di driver o app aggiuntive.

Così potrai usare Android Auto senza fili. Ah, se non lo sapessi, Android Auto è una piattaforma sviluppata da Google che consente di integrare le funzionalità dello smartphone Android direttamente nel sistema di infotainment dell’automobile. Questo sistema permette di utilizzare le principali funzionalità del telefono, come chiamate, messaggi, musica e navigazione, direttamente sullo schermo dell’auto, riducendo le distrazioni durante la guida grazie a un’interfaccia intuitiva e comandi vocali. Quindi utilissimo da avere.

Parliamo di prezzi. Questo dispositivo dal costo di 89 euro, è in offerta a 59,99 euro, ma puoi applicare un buono sconto del -20% e pagarlo 48 euro.

Adattatore Android Auto Wireless: come usarlo?

La connessione offerta da questo piccolo dispositivo è stabile e veloce, con un tempo di connessione automatica di soli 5-10 secondi. L’adattatore è particolarmente adatto per chi trascorre molto tempo alla guida e desidera un sistema infotainment senza cavi. È compatibile con auto dotate di Android Auto cablato e offre una soluzione pratica per migliorare l’esperienza di guida.

Il design è miniaturizzato, rendendolo quasi impercettibile una volta installato, e include un’interfaccia USB in rame puro con placcatura oro per una connettività affidabile. Il pacchetto include l’adattatore U2A-L9, un cavo USB A-C, un manuale utente e supporto tecnico professionale 24/7.