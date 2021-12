Activision Blizzard non farà parte dei The Game Awards

Activision Blizzard non avrà un ruolo ai The Game Awards quest'anno, tuttavia, manterrà le sue nomination. Ecco cosa è emerso.

Perché Activision Blizzard non farà parte della nuova competizione?

Geoff Keighley, il produttore esecutivo e conduttore dei The Game Awards, ha inviato un tweet per confermare che al di fuori delle sue nomination, Activision Blizzard “non farà parte dei #TheGameAwards di quest'anno“. Ciò è emerso alla luce delle affermazioni sulla cultura tossica dell'azienda, nonché delle accuse sulla storia di abusi e molestie del CEO Bobby Kotick.

Beyond its nominations, I can confirm that ActivisionBlizzard will not be a part of this year’s #TheGameAwards — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2021

In un'intervista con il Washington Post, Keighley ha accennato alla potenziale rimozione di Activision Blizzard dallo spettacolo di premiazione, osservando che stava contemplando come “navigare” la situazione con l'azienda senza danneggiare i suoi sviluppatori o dipendenti.

Sebbene Activision Blizzard non avrà un ruolo nei Game Awards di quest'anno, la società potrebbe comunque esercitare una certa influenza sullo show. Rob Kostich, il presidente di Activision Blizzard, fa parte del consiglio di amministrazione di The Game Awards. Anche se il consiglio non ha voce in capitolo in merito a quali giochi debbano ricevere nomination e premi, aiuta comunque a “guidare e far avanzare la missione” dei The Game Awards.

Altre società di giochi hanno parlato della controversia che circonda Activision Blizzard, con PlayStation che ha inviato un avviso a tutta l'azienda per condannare le pratiche di cui tanto si parla in rete e il boss di Xbox Phil Spencer che ha affermato che Microsoft sta rivalutando la sua relazione con l'azienda.

“Non c'è posto per abusi, molestie o pratiche predatorie in nessuna azienda o comunità”, ha scritto Keighley. “Dobbiamo lavorare tutti insieme per costruire un ambiente migliore e più inclusivo in modo che tutti si sentano al sicuro per creare i migliori giochi del mondo“.