Action Cam subacquea a soli 123€?! Sì, con questo super sconto di Amazon

Se sei un appassionato di attività all’aria aperta, avventuroso e desideroso di documentare le tue imprese, l’Action Cam AKASO Brave 7 LE è l’alleata perfetta per te. Con una risoluzione 4K a 30FPS e una fotocamera da 20MP, questa action camera è ora disponibile con un importante sconto al prezzo di soli 123,90€.

Questa action camera offre una resistenza all’acqua IPX7, che la rende perfetta per l’uso in scenari subacquei. Con una custodia impermeabile inclusa, puoi portare la Brave 7 LE fino a 131 piedi (40 metri) di profondità. Sarai in grado di catturare i momenti più incredibili delle tue immersioni, senza preoccuparti di danneggiarla.

La Brave 7 LE è dotata di un innovativo design a doppio schermo a colori. Puoi facilmente passare dalla vista della fotocamera posteriore a quella anteriore. Il vivido schermo frontale è perfetto per gli autoscatto e per assicurarti di essere sempre inquadrato correttamente, mentre il touchscreen posteriore da 2 pollici lo rende estremamente semplice da utilizzare.

Questa action camera offre una qualità video eccezionale, con video 4K a 30FPS e foto da 20MP. Sarai in grado di registrare le tue avventure con dettagli incredibili, catturando ogni momento in tutta la sua gloria.

Con il miglioramento dell’Electronic Image Stabilization (EIS) a 6 assi, la Brave 7 LE offre una stabilizzazione che si avvicina a quella di un gimbal. Questo significa che le tue riprese saranno fluide e stabili, anche quando tu o l’oggetto ripreso siete in rapido movimento.

Approfitta di questo sconto e acquista la AKASO Brave 7 LE Action Cam ad un prezzo fantastico: preparati a documentare le tue imprese in modo eccezionale.

