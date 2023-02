Action Cam impermeabile 4K oggi sconto pazzesco su Amazon(-30%)

Sei il tipo di persona che ama fotografare ogni momento della giornata, soprattutto mentre fai le acrobazie quando svolgi il tuo sport preferito? Amazon ti propone ancora per poco un’offerta imperdibile che ti permetterà di acquistare una sensazionale Action Cam impermeabile 4K a soli 55,99 euro grazie allo sconto del 30%.

Per te ami sciare, nuotare, fare surf o qualsiasi altro sport, o semplicemente se ami immortalare ogni momento della tua vacanza al mare con amici o la tua famiglia, questa Action Cam è quello che fa per te.

Questa macchina fotografica sportiva ti permetterà di girare video in 4K con immagini da 20 megapixel e un obiettivo fisheye 6G super grandangolare da 170 °. Potrai scattare foto di qualità eccellente in ogni situazione. Grazie alla custodia impermeabile potrai utilizzare la tua fotocamera arrivando sino ad un profondità sott’acqua di 40 metri.

Dunque, un dispositivo particolarmente adatta per il nuoto, immersioni, rafting, surf e altri sport acquatici. Il display LCD HD da 2,0 pollici ti consentirà di visualizzare l’anteprima degli scatti sempre e ovunque tu ti trovi. Non mancano le funzioni che ti permetteranno di avere dei contenuti video e foto con effetti particolari quali la registrazione in loop, la fotografia al rallentatore, modalità di guida, inversione dell’immagine e molto altro ancora.

Incluso nel prezzo super scontato ti porterai a casa tantissimi accessori, tra cui la borsa multifunzione, due batterie da 1050mAh che possono essere utilizzate ininterrottamente per 200 minuti, due caricabatterie, un telecomando wireless, varie staffe impermeabili e ancora altri accessori.

Estremamente compatta e leggera, l’Action Cam impermeabile è provvista di tutte le caratteristiche tecniche che ti permetteranno di avere un ricordo dei tuoi momenti più belli in ottima qualità.

Non ti resta che correre su Amazon e acquistare l’Action Cam impermeabile 4K a soli 55,99 euro approfittando dello sconto del 30%. Affrettati, perché l’offerta potrebbe terminare prima di quanto tu possa pensare e domani potrebbe essere troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.